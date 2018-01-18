تسجيل الدخول

الوطن

بسمة وهبة عن "بائع الفول": "الناس معظمها جالها تسمم منه"

اليوم AM 12:11
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة عن "بائع الفول": "الناس معظمها جالها تسمم منه"

بسمة وهبة

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر برنامجها "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وبعض الصور التي ترصد قيام "بائع الفول" باستخدام أدوات غير نظيفة في تقديم الطعام، مضيفة: "الناس معظمها جالها تسمم منه، هو التسمم ده نصيب؟، ممكن اتنين ياكلوا في طبق واحد، واحد يجيله تسمم وواحد لا".

وأضافت "وهبة"، أنه لا توجد اشتراطات سلامة أو صحة لدى بائع الفول، وظهر فقط على وسائل الإعلام لتشويه صورتها بتحريض من بعض الأشخاص، مناشدة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومحافظ الجيزة بالتدخل في الأمر.

وتابعت: "أنا بقول لكل وسائل الإعلام ورؤساء الصحف أغيثونا من بائع الفول، عينه زايغة".

أخبار متعلقة

بسمة وهبة: حادث كنيسة حلوان لن يلين عزيمة الدولة في حربها على الإرهاب

بسمة وهبة: حادث كنيسة حلوان لن يلين عزيمة الدولة في حربها على الإرهاب

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، خالص التعازي لأسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، أمس الجمعة، موضحة أن هذا الحادث لن يزيد الشعب المص
بسمة وهبة: إعلاميو قنوات "الإخوان" يتلقون تعليمات من "الموساد"

بسمة وهبة: إعلاميو قنوات "الإخوان" يتلقون تعليمات من "الموساد"

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجومًا حادًا على ديفيد كيركباتريك، الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، والذي نشر التسجيلات المفبركة
بسمة وهبة: زيارة سعد الدين إبراهيم إلى إسرائيل مؤامرة على مصر

بسمة وهبة: زيارة سعد الدين إبراهيم إلى إسرائيل مؤامرة على مصر

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون بعد زيارته لإسرائيل وإلقاء محاضرة في جامعة تل أبيب.
بسمة وهبة: البعض يرى أن "فيس بوك" يفقد المواطنين خصوصيتهم

بسمة وهبة: البعض يرى أن "فيس بوك" يفقد المواطنين خصوصيتهم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن هناك فريق من الجمهور يرى ضرورة وقف مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بدعوى أنه يفقد بعض المواطنين خصوصيتهم، وأن هناك من يستغل الصو
بسمة وهبة تبكي على الهواء بسبب معايرة سيدة لها: "جزمة أبويا على راسي"

بسمة وهبة تبكي على الهواء بسبب معايرة سيدة لها: "جزمة أبويا على راسي"

دخلت الإعلامية بسمة وهبة، في نوبة من البكاء على الهواء بسبب معايرة إحدى السيدات لها بأنها كانت تتلقى أموالًا من زوجها الأول سعودي الجنسية..
بسمة وهبة تكشف تفاصيل طردها لـ"بائع فول": "كان بيتحرش بالفتيات"

بسمة وهبة تكشف تفاصيل طردها لـ"بائع فول": "كان بيتحرش بالفتيات"

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، التفاصيل الكاملة لواقعة "بائع الفول"، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بأنها بلا رحمة بسبب تسببها ف

التعليقات

مؤتمر حكاية وطن

الأكثر قراءة

عاجل