بسمة وهبة عن "بائع الفول": "الناس معظمها جالها تسمم منه"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر برنامجها "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وبعض الصور التي ترصد قيام "بائع الفول" باستخدام أدوات غير نظيفة في تقديم الطعام، مضيفة: "الناس معظمها جالها تسمم منه، هو التسمم ده نصيب؟، ممكن اتنين ياكلوا في طبق واحد، واحد يجيله تسمم وواحد لا".

وأضافت "وهبة"، أنه لا توجد اشتراطات سلامة أو صحة لدى بائع الفول، وظهر فقط على وسائل الإعلام لتشويه صورتها بتحريض من بعض الأشخاص، مناشدة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومحافظ الجيزة بالتدخل في الأمر.

وتابعت: "أنا بقول لكل وسائل الإعلام ورؤساء الصحف أغيثونا من بائع الفول، عينه زايغة".