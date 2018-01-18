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الوطن

صبور: السيسي سينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأغلبية

اليوم AM 12:16
كتب: شريف سليمان
صبور: السيسي سينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأغلبية

حسين صبور

قال حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأضاف "صبور"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي سيفوز بأغلبية أقل من نظيرتها التي فاز بها في الانتخابات الرئاسية الماضية، بسبب عزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات نظرًا لتأكدهم من فوز الرئيس السيسي.

وتابع: "طبعًا هينجح بأغلبية عالية، لكن بعدد أقل والنسبة أقل لإنه قامر بنفسه لعمل إصلاحات اقتصادية، وهو يعلم أنه يقامر باصلاحات لصالح البلد لكن في ناس جهلاء أو اتضايقت منها".

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