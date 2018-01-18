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الوطن

بسمة وهبة عن خلافها مع "بائع الفول": "عاكس بنتي اللي عندها 10 سنين"

اليوم AM 12:15
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة عن خلافها مع "بائع الفول": "عاكس بنتي اللي عندها 10 سنين"

بسمة وهبة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، التفاصيل الكاملة لخلافها مع "بائع الفول" الذي يقطن في المنطقة التي تعيش فيها، موضحة أن نجلتها تبلغ من العمر 10 سنوات وتنتظر يوميًا أمام المنزل "باص المدرسة" من أجل توصيلها.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن نجلتها في أثناء وقوفها أمام بائع الفول منتظرة الباص، قام البائع بمعاكستها أمام الجميع، مضيفة: "الخادمة قالتلي بائع الفول تحت بيصفر لبنتك وبيعاكسها".

وأشارت "وهبة"، إلى أنها أصرت على الصمت الفترة الماضية على تلك الواقعة لعدم التشهير بنجلتها، مضيفة: "مش عاوزة أقول اسم بنتي عشان معملهاش حالة نفسية قدام زملائها في المدرسة".

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