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الوطن

وكيل "الزراعة" بالبرلمان: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للخارج

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وكيل "الزراعة" بالبرلمان: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للخارج

هشام الحصري

أشاد هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن"، موضحًا أن رسائل السيسي للمواطنين يؤكد دعمة للشعب ويحفز المواطنين على بذل أقصى مجهود من أجل الوطن.

وأضاف "الحصري"، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبد المنعم، أن الرئيس السيسي تحدث عن مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا أن الاهتمام بالمجال الزراعي سيدر دخلا في الاقتصاد المصري، حيث إن صادرات مصر من الزراعة بدأت تنمو بشكل كبير.

وتابع قائلا: "الدولة رقم واحد في تصدير الموالح، ولازم نعمل على زيادة الرقعة الزراعية من أجل تعويض التعدي علي الأراضي أثناء الثورة".

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