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الوطن

بالصور| جنات تحيي حفل افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين في المغرب

منذ 46 دقيقة
كتب: نورهان نصر الله
بالصور| جنات تحيي حفل افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين في المغرب

جنات

أحيت الفنانة المغربية جنات حفل افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في المغرب، والتي تم اقامتها بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء وحضرها الأمير مولاي الحسن.

وقدمت جنات خلال الحفل أغنية "ماما أفريكا"، التي تؤكد ارتباط المغرب بباقي بلدان القارة السمراء.

وعرض أيضا الحفل مشاركة مجموعة من جنوب إفريقيا، التي تفاعلت مع الجماهير على إيقاع أنغام مغربية.

وبدأت الدورة بمباراة بين أسود الأطلسي والمنتخب الموريتاني وفاز المنتخب المغربي بأربعة أهداف نظيفة.

يذكر أن جنات احتفلت مؤخرا في بداية شهر يناير بعيد ميلادها، وكان آخر ألبوماتها بعنوان " بنفس الكلام".

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