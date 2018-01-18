طوارئ بجنوب سيناء بعد تعرضها لعاصفة رملية

تعرضت مدن خليج السويس بجنوب سيناء، لعاصفة رملية شديدة أدت إلى حجب الرؤية تماما امام السيارات خاصة على الطرق السريعة حتى نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى ووجهت رؤساء المدن بإعداد وتجهيز المعدات الثقيلة لتكون على أهبة الاستعداد لفتح الطرق فورا في حالة تراكم الرمال على الطريق، ما يعوق حركة السير على الطرق ومنع وقوع حوادث.

في نفس السياق أعطى العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء توجيهاته بتكثيف الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة على الطرق لتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق وعدم السرعة خاصة في ظل العواصف الترابية التي تتعرض لها مدن خليج السويس حفاظا على أرواح قائدي السيارات والتوقف نهائيا عن السير في حالة السرعة الشديدة للرياح والأتربة وتراكمها على الطرق وغلق الطرق لحين إزالة الأتربة إذا تطلب الأمر ذلك.