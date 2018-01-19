غلق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة مساء؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 22 عقدة جنوبي والضغط 1009 ملل بار وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.