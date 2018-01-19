أحمد سعيد لرئيس الزمالك: أنت نصاب وبعت قضية "العمودي" للخصم بـ5 ملايين

نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس نادي الزمالك، والإعلامي أحمد سعيد، المذيع بقناة "إل تي سي"، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الكورة" الذي يقدمه سعيد، حيث وجه له منصور سؤالًا: "إنت بتقل أدبك عليا ليه، ده أنا رفضت إنك تبقى ليك عضوية في الزمالك".

ورد سعيد أنه لم يقدم من الأساس على عمل عضوية في نادي الزمالك، موضحا أن مرتضى منصور "نصب" على رجل الأعمال السعودي أحمد العمودي، مضيفًا: "مش إنت يا مرتضى أخذت من العمودي 5 مليون جنيه عشان تشتغل القضية بتاعته، وروحت بعتها لرجب الحسيني بـ 5 مليون جنيه، صح ولا لأ؟".

وتابع: "لو العمودي نصب على واحد إنت نصبت على مصر كلها، تقدر تقولي رصيدك في البنك كام، إنت وأولادك، احترم نفسك وخليك محترم، لو دكر يا مرتضى وراجل ذيع فيديو التسجيل بتاع المصالحة بتاعتي أنا وانت، إنت اللي جيت بوست رأسي".