التحقيق مع عاطل بتهمة تزوير وترويج المحررات الرسمية

تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع عاطل بتهمة تزوير وترويج مجموعة من المحررات الرسمية خالية البيانات، لترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة "محمد. ع"، 38 سنة، مقيم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، سبق ضبطه في قضية "أموال عامة" بالتردد على دائرة القسم وبحيازته مجموعة من الوثائق غير المصرح بتادولها خارج السجلات المدنية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية، شهادات وفاة وقسائم زواج والقيد العائلي خالية من البيانات بقصد ترويجها على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحيازته 50 قسيمة زواج و10 شهادات وفاة و4 قيد عائلي جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، وخاليين من البيانات.

وبمواجهته اعترف بحيازته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.