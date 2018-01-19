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الوطن

وزير الأوقاف: العدل ليس مقصورا على رئيس الجمهورية فقط

منذ 19 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزير الأوقاف: العدل ليس مقصورا على رئيس الجمهورية فقط

مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفهم القاصر للعدل يكاد يحمله على رئيس الدولة وحده، موضحًا أن العدل مسؤولية كل فرد في المجتمع في موضع مسؤولية. 

وأضاف خلال خطبة الجمعة: "العدل مسؤولية الأب في بيته، مدير المدرسة في مدرسته، مدير المستشفى، مدير المصنع في مصنعه، المحافظ، والوزير، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته".

وتابع: "نبدأ بالوالدين، عندما كان يجلس أحد الناس عند رسول الله، وجاء إليه ابنه فقبله ووضعه على فخذه الأيمن، وجاءت إليه ابنته فقبلها وأجلسها بجانبه، فقال له الرسول ماعدلت بينهما".

وأردف: "الله قسم المواريث لحكمة، وهذا لا ينطبق على الطعام، المسكن، أو اللباس، فيظن الولد مفضل على الإطلاق في الحياة العامة، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم".

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