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الوطن

اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: ننسق مع دول إفريقيا للحد من هذه الظاهرة

منذ 19 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: ننسق مع دول إفريقيا للحد من هذه الظاهرة

الهجرة الغير شرعية

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة، إن اللجنة تنسق مع العديد من الوزارات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتةً إلى أن قانون رقم 82 لسنة 2016 أول قانون في الشرق الأوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت خلال حوار لها لقناة "إكسترا نيوز" أن القانون يمثل عنصر الردع لتأكيد دور الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن قانون الهجرة غير الشرعية إضافة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن اللجنة توفر دورات تدريبية وندوات للتعرف على بنود قانون الهجرة غير الشرعية، وأن هناك تنسيق دائم مع دول قارة أفريقيا للحد من ظاهرة الهجرة.

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