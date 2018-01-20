قانوني يوضح عقوبة "كليم الله" المزعوم بعد القبض عليه

واقعة جديدة شهدتهامحافظة الأقصر، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن يدعى يوسف السايح، لادعائه أنه كلم مع الله، والتقط صورا مع الرسول، وذلك في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتعقيبًا على هذه الواقعة، يقول الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن المتهم قد يواجه عقوبتين في حالة التأكد من صحة قواه العقلية، الأولى تهمة أزدراء الأديان، والثانية تهمة استغلال ذلك في النصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وأوضح سالم لـ "الوطن"، أن كتابة الشخص هذه العبارات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تندرج تحت تهمة أزدراء الأديان، وهي جنحة وعقوبتها مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، وفقًا للمادة 98 من قانون العقوبات.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن المتهم قد يعاقب بتهمة ثانية وهي محاولة استغلال ذلك في الحصول على أموال من المواطنين واستغلالهم، ويتتراوح العقوبة في هذه الحالة بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن المتهم يطبق عليه العقوبة الأشد وهي أزدراء الأديان.