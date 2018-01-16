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الوطن

"المسلماني" يكشف حقيقة ترتيب انقلاب قانوني على ترامب

اليوم AM 12:31
كتب: محمود البدوي
"المسلماني" يكشف حقيقة ترتيب انقلاب قانوني على ترامب

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الصحف الأمريكية منذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت تتحدث عن موعد خروجه من البيت الأبيض، مؤكدًا أن هناك حديث يدور بشدة في الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام حول انقلاب قانوني على الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن عدد كبير من فريق ترامب وأعضاء حملته الانتخابية غادروا البيت الأبيض إما مُجبرين أو بكامل حريتهم، بجانب بعض المسؤولين الكبار، مثل "كبير موظفي البيت الأبيض، ومستشار ترامب للشؤون الاستراتيجية".

وأشار إلى أن مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين ظل في منصبة 25 يوم فقط وتمت الإطاحة به، وخرج لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة وقال إنه كذب على العدالة والتحقيق في أمريكا وقد يقول معلومات قد تُدين ترامب وتعزله من منصبة.

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