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الوطن

رغدة السعيد: لغة جسد "السيسي" اتسمت بالهدوء لحظة إعلانه الترشح للرئاسة

اليوم AM 12:50
كتب: عبد الحميد جمعة
رغدة السعيد: لغة جسد "السيسي" اتسمت بالهدوء لحظة إعلانه الترشح للرئاسة

السيسي

بهدوء وابتسامة واضحة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشحه لمنصب رئيس المجهورية لفترة ثانية وسط صيحات من الحضور معبرين عن فرحتهم بهذا القرار، وذلك خلال كلمته في الجسلة الختامية في مؤتمر "حكاية وطن".

لغة جسد الرئيس كانت هادئة تتسم بالثبات، وفقًا للدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، مرجعة ذلك إلى أن الكلمة كانت مكتوبة وليس فيها خروجا عن النص، بشكل كبير، إلا أن ابتسامة خفيفة ظهرت على وجهه أثناء توجيه حديثه للمرأة كنوع من التحفيز لها.

سرد الرئيس خلال المقدمة في الجلسة الختامية أسباب كثيرة تمهد ترشحه لفترة رئاسية ثانية، حسب حديث "السعيد" لـ "الوطن"، موضحة أن نبرة صوت الرئيس هادئة ومتوزانة جدًا لاطمئنانه على ما قدمه للشعب المصري خلال السنوات الماضية.

الرئيس حرص على شرح معظم التفاصيل والتأكيد على بعض الإنجازات في المشروعات المختلفة، خلال كلمته في الجلسة الاختامية وقبيل إعلان ترشحه للرئاسة، حسبما أوضحت خبيرة لغة الجسد، مضيفة أن طول المقدمات وشرحها دليل على الثبات الانفعالي والهدوء.

ابتسامات عادية رسمت على وجهة الرئيس خلال حديثه عن المرأة المصرية كنوعًا من التحفيز لها، وفقًا لـ "السعيد"، مشيرة إلى أن تأثر السيسي بكلمة الضابط الذي تحدث على منصة المؤتمر، وتغير ملامح وجهه.

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