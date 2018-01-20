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الوطن

النيابة تحقق في اتهام ربة منزل لأمين شرطة بخطفها واغتصابها

اليوم AM 12:48
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
النيابة تحقق في اتهام ربة منزل لأمين شرطة بخطفها واغتصابها

صورة أرشيفية

تجري النيابة العامة تحقيقا تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، في اتهام ربة منزل لأمين شرطة باختطافها والاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح بمنطقة العياط، وتسجيل فيديوهات فاضحة لها وابتزازها.

وتكثف المباحث جهودها لضبط 4 متهمين بينهم شقيقي المبلغة بتهمة الشروع في قتل أمين الشرطة، فيما قررت النيابة حجز أمين الشرطة على ذمة التحقيقات، وعرض ربة المنزل على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.

وقالت مصادر، إن بداية الواقعة بتلقي ضباط مباحث العياط بلاغا من أمين شرطة في إدارة النقل والمواصلات بتعرضه بالاعتداء عليه بسكين وعصى على يد 4 أشخاص بينهم شقيقين من أبناء قريته، وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة. 

وانتقل فريق من المباحث إلى محل إقامة المتهمين وتبين هروبهم وبمناقشة شقيقة أحد المتهمين أقرت بأنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب علي يد أمين الشرطة، وسجلت القوات أقوالها فى محضر وتم عرضها على نيابة العياط تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.

وأضافت المصادر، أن النيابة بدأت التحقيق في الواقعة وتبادل الاتهامات بين ربة منزل وأمين شرطة، وقررت حجز أمين الشرطة 24 ساعة على ذمة التحقيق، وعرض ربة المنزل على الطب الشرعي للكشف عليها لبيان، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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