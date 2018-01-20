بينهم "الصعايدة".. هؤلاء وجه السيسي لهم الشكر في "حكاية وطن"

لم يخلُ مؤتمر "حكاية وطن"، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيه ترشحه لفترة ثانية لتولي منصب رئيس الجمهورية، من الإشادة ببعض الفئات والمؤسسات المختلفة، ليتفاعل جميع الحضور مع الرئيس عقب توجيه الشكر.

تستعرض "الوطن" أبرز المؤسسات والفئات التي وجه الرئيس السيسي التحية لها خلال الجلسة الختامية في مؤتمر "حكاية وطن".

أهالي الصعيد

"أنا بحيّ أهالي الصعيد، زي ما حيوا مصر، وأنا بقول لهم كتر خيركم"، هكذا وجه الرئيس السيسي، التحية لأهالي الصعيد، بعد الأزمة التي حدثت منذ أيام عقب تصريح وزير التنمية المحلية، بشأن تواجد أهالي الصعيد في القاهرة، مطالبا بعودتهم لبلادهم، وخرج بعدها مؤكدًا أنه لم يقصد الإهانة، ولكنه قصد أن يعيش الإنسان الصعيدي حياة كريمة، لا يحتاج فيها للجوء إلى القاهرة.

الشعب المصري

ولم ينسَ الرئيس السيسي، الشعب المصري، الذي تحمل الكثير من الصعوبات لأجل استقرار البلد، موجهًا التحية والتقدير والاحترام، للشعب العظيم الكريم، الذي تمسك بثواب وطنه وكان سدا منيعًا لمن أراد ببلاده شرا.

الأزهر والكنيسة

"ومن على هذا المنبر أسجل للتاريخ تقديري للأزهر الشريف، منارة الوسطية"، وفقًا للرئيس خلال توجيه التحية للأزهر الشريف، كما وجَّه التحية إلى الكنيسة القبطية حاملة لواء السلام.

الجيش المصري

وكان الجيش المصري ضمن المؤسسات التي وجَّه السيسي، التحية لها خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، قائلا "أحيي الجيش المحبوب حارس مصر والحصن المنيع الذي يصون الأرض"، متابعًا: "أوجه التحية أيضًا لقوات الشرطة الذين حافظوا على أمن واستقرار البلاد".

المرأة المصرية

"تحية لكل أم وزوجة وأخت وابنة تحملت وضحت من أجل مصر"، هكذا وجه السيسي التحية للمرأة المصرية التي تحملت وصابرت وقدمت التضحيات لكي تبقى الأمة عريقة وعظيمة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يوجه التحية للمرأة، حيث داعب السيسي المرأة، قائلا إن المرأة مثلت 15% من نسبة أعضاء البرلمان و20% من تشكيل الحكومة، لأول مرة، متابعا حديثه بقوله: "خلو بالكو بقى يا رجالة".

الشباب

"شباب مصر الواعي الناهض فإنهم مصدر ثقتي الكاملة"، هكذا حيا الرئيس الشباب، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يوجه السيسي فيها التحية للشباب، مواصلا حديثه أنه لمس عزيمتهم وإرادتهم الوطنية من خلال اللقاءات التي دارت بينهم في المؤتمرات.