إحالة عصابة الـ"100 مليون" للجنايات.. وضحية: "سرقوني ليلة رأس السنة"

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة أفراد العصابة السرقة الدولية المكونة من 5 أفراد من دولتي "فلسطين والأردن" في مدينة نصر، التي نجحت في سرقة 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وسيارات إلى محكمة الجنايات.

فيما أفادت تحقيقات النيابة، أن عدد الضحايا بلغ 33 ضحية تمهيدًا لفحص المسروقات وتسليمها لأصحابها.

وقال روماني نبيل أحد ضحايا عصابة السرقة الدولية في مدينة نصر، إنه الضحية الآخيرة لتلك العصابة،مضيفا أن الفيلا الخاصة به تعرضت للسرقة ليلة رأس السنة خلال وجوده في منزل شقيقه في مدينة أكتوبر للاحتفال بقدوم السنة الجديدة.

وأضاف الضحية، أنه اكتشف الواقعة عقب عودته إلى منزله في مدينة نصر في اليوم التالي للجريمة، مشيرًا إلى أن أفراد العصابة دخلوا من باب الشرفة وتمكنوا من كسر باب غرفة النوم والاستيلاء على عملات مالية ومشغولانت ذهبية كانت موجودة داخل خزينة الغرفة.