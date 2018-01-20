تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل دعوى حل حزب "البناء والتنمية" لـ17 فبراير

منذ 39 دقيقة
كتب: إيمان فكري
تأجيل دعوى حل حزب "البناء والتنمية" لـ17 فبراير

المحكمة الإدارية العليا

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطلب المقدم إليها من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لجلسة 17 فبراير المقبل.

وسبق أن أصدرت هيئة المفوضين تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم نهائي غير قابل للطعن بحل الحزب.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار أسامة فايد، بإشراف المستشار رجب تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل الحزب المذكور قائم على سند من الدستور والقانون؛ حيث ثبت بالدليل الدامغ ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي، وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحزب خالف 4 بنود من شروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية بالقانون رقم 12لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية.

كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب قد خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.

أخبار متعلقة

روسيا تلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها

روسيا تلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها

بدأ اعتباراً من اليوم 1 يناير في روسيا سريان قانون يلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن معلومات حول مصادر تمويلها.
«الدمج».. فرصة أخيرة لإنقاذ الأحزاب السياسية

«الدمج».. فرصة أخيرة لإنقاذ الأحزاب السياسية

«دمج الأحزاب» دعوة وحلم يصطدم بمجموعة من المخاوف والتحديات، فالدعوة أطلقها عدد كبير من السياسيين، وكان آخر من دعا إلى هذا الأمر الرئيس «السيسى»
الأحزاب السياسية بسوهاج تدين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الأحزاب السياسية بسوهاج تدين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الأحزاب السياسية بسوهاج تدين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
"عصام خليل": دور الأحزاب الحقيقي يكمن في تفريخ "الكوادر السياسية"

"عصام خليل": دور الأحزاب الحقيقي يكمن في تفريخ "الكوادر السياسية"

عقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، اجتماعا موسعا مع أمانة شباب الحزب، لمناقشة دورها وخطتها خلال الفترة المقبلة.
ياسر قورة يشيد بدعوة السيسي لدمج الأحزاب: يعيد إحياء الحياة السياسية

ياسر قورة يشيد بدعوة السيسي لدمج الأحزاب: يعيد إحياء الحياة السياسية

أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج الأحزاب،
محافظ الأقصر يبحث مع ائتلاف الأحزاب السياسية أهم مشاكل التعليم

محافظ الأقصر يبحث مع ائتلاف الأحزاب السياسية أهم مشاكل التعليم

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعا مع ائتلاف الأحزاب السياسية، بديوان عام المحافظة، لبحث أهم المشكلات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة، ومشاركة القوى الشباب
الأحزاب السياسية بالإسماعيلية تنظم ندوات توعوية ضد الأفكار الإرهابية

الأحزاب السياسية بالإسماعيلية تنظم ندوات توعوية ضد الأفكار الإرهابية

أعلن أيمن جلال، أمين حزب التجمع ومنسق عام تحالف الأحزاب السياسية بالإسماعيلية، أن التحالف أعلن عن حملتين واحدة تحت عنوان "لا للإرهاب"، والثانية تحت عنوان "ندعم

التعليقات

مسار.. 2017 موسم الأخبار الكاذبة لنشر الفتن في مصر

الأكثر قراءة

عاجل