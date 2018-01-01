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الوطن

روسيا تلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
روسيا تلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها

روسيا

بدأ اعتباراً من اليوم 1 يناير في روسيا سريان قانون يلزم الأحزاب السياسية بالكشف عن معلومات حول مصادر تمويلها، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وينص القانون الجديد، الذي تم نشره على موقع "بارلامينتسكايا غازيتا" (الصحيفة البرلمانية)، وهي صحيفة رسمية لمجلس الاتحاد الفدرالي الروسي. 

على تحديد حجم مبلغ رسوم العضوية، حيث ينص القانون على أن الحد الأعلى المسموح لهذه الرسوم لا يجوز أن يفوق الـ 4 ملايين و330 ألف روبل (ما يعادل أكثر 74.8 ألف دولار).

كما يشمل القانون الجديد تعديلات بشأن قواعد الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بدفع رسوم العضوية أو التبرعات المخصصة لنشاط حزب.

وفي حال تجاوزت هذه المبالغ سقفاً معيناً، تحدده لجنة الانتخابات المركزية، فيتعين على الحزب في هذه الحالة، الكشف عن هذه الأموال ومن قام بدفعها، وذلك في تقرير شامل.

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