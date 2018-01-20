وكيل نيابة طنطا المتهم بقتل شاب التجمع: "خوفت لتكون الطبنجة غير مرخصة"

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إحالة وكيل نيابة طنطا المتهم بقتل شاب في التجمع الخامس، إلى محكمة الجنايات.

وأفادت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، أن الجريمة حدثت خلال وجودهما في مكان الحادث بالتجمع الخامس، خلال فحص سيارة المجني عليه، لبيعها بعد التواصل مع الشاري عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني.

وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه يدعى "محمد عبدالله" (29 عاما)، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، بحوزته حقيبة تحتوي على (هاتفه المحمول، مبلغ مالي، 2 فيزا كارد، بطاقة الرقم القومي ورخصتي القيادة والتسيير لسيارته رقم د ل ج 439)، وفي وقت لاحق للواقعة تمكنت القوات من التعرف على سيارته بحالتها.

وشكلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، ومن خلال السير في خطة البحث تم التوصل لشاهدي رؤية، حيث أكد الأول مشاهدته للمجني عليه حال توقفه بجوار سيارة ماركة "كيا سيراتو" دون لوحات معدنية أمام نادي بترو سبورت محل البلاغ، وتحدثه بهاتفه المحمول، كما أضاف الثاني رؤية المجني عليه بجوار ذات السيارة وسقوطه أرضاً، ولاذت السيارة بالفرار، ولدى استطلاعه الأمر اكتشف وفاته.

كما وردت معلومات لفريق البحث، تضمنت أن المجني عليه كان بصحبة "أحمد. س" وكيل نيابة طنطا "عُثر على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به بحوزة المجني عليه" في وقتٍ معاصر للواقعة، لرغبة الأخير في شراء سيارة المجني عليه، وأن سالف الذكر كان يستقل سيارة ماركة كيا سيراتو "دون لوحات معدنية" تتطابق فى أوصافها وأقوال الشهود، أمكن تحديد أصل لوحاتها وتبين أنها رقم "م ر س 1694) "مستأجرة". وأنه وراء ارتكاب الوقعة.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم، عقب ارتكابه للواقعة توجه لمحل إقامته بمحافظة المنوفية وتقابل مع صديقه "إبراهيم. ع" (27 سنة ـ صيدلي)، مقيم بمحافظة المنوفية، وباستدعاء الأخير وسؤاله، قرر بحضور المتهم وبحوزته السيارة المشار إليها وطلب منه تنظيفها، وإخفاء سلاح ناري "طبنجة عيار 9مم" والجراب الخاص بها، وتم التحفظ عليها.

وبعرض ما توصلت إليه جهود فريق البحث على النيابة العامة قررت استدعاء المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، حيث أقر بالحضور لمقابلة المجني عليه مستقلا سيارة "مستأجرة" لشراء سيارته التي أعلن عن بيعها بأحد مواقع التسويق الإلكتروني، لفحصها وإنهاء عملية الشراء ونظراً لعدم وجود مركز خدمة بالمنطقة توجه المجنى عليه بصحبته للبحث عن مركز خدمة وتوقف بالسيارة بمحل البلاغ لقضاء حاجته وأثناء عودته قام بفتح باب السيارة الخلفي لترتيب ملابسه ممسكا بسلاحه الناري المستخدم في الواقعة، بيده فخرجت طلقة نارية أحدثت إصابة المجني عليه، والذي كان يجلس بداخل السيارة بالمقعد المجاور لمقعد القيادة، ما أدى لوفاته، فتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها وفر هارباً خشية ضبطه لكون الطبنجة غير مرخصة.