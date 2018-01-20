"الوزراء": وقف "التموين" صرف نقاط الخبز بداية فبراير "شائعات"

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن وقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير المقبل.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بوقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير، موضحا التواصل مع وزارة التموين التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث إنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، مؤكدة التزامها بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش دون حدوث أي تغييرات.