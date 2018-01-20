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الوطن

"الوزراء": بدء تطبيق النظام الجديد لاستخارج البطاقات الذكية اليوم

منذ 8 دقيقة
كتب: وائل سعد
"الوزراء": بدء تطبيق النظام الجديد لاستخارج البطاقات الذكية اليوم

بطاقة التموين

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إعلان وزارة التموين بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة‏ "بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد‏"، من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد.

وذكر المركز، في بيان اليوم، نقلا عن الوزارة، أنه يجب على المواطن الذي ‏يرغب في إصدار ‏بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب ‏يرسل رسالة فارغة من التليفون ‏المحمول الخاص المسجل في الطلب به على ‏رقم "91237"، موضحا أنه عقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على ‏صاحبه برسالة على ‏رقم المحمول الخاص به، بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفي ‏حال ‏القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب، ‏تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه ‏التوجه لمكتب التموين لتسلمها.‏

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

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