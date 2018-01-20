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الوطن

حبس عصابة بتهمة سرقة ضابط شرطة بالإكراه في مصر القديمة

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
حبس عصابة بتهمة سرقة ضابط شرطة بالإكراه في مصر القديمة

صورة أرشيفية

قررت نيابة مصر القديمة، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وبينت التحريات والتحقيقات أن من بين الضحايا ضابط شرطة.

ودلت التحقيقات، أن الجناة تعدو عليه بالضرب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة تلقي اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد أنه في أثناء مرور ضابط شرطة برتبة نقيب على كورنيش النيل بمنطقة المنيل خلال ذهابه إلى عمله، فوجئ بـ4 أشخاص داخل سيارة أجرة يحاولون خطفه.

وأوضحت التحريات وأقوال الضابط، أن المتهمين اختطفوه داخل السيارة وأشهروا عليه أسلحة بيضاء وسرقوا متعلقاته الشخصية من أموال وأوراق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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