شكوك حول مشاركة ترامب في منتدى دافوس بسبب إغلاق الإدارات الفدرالية

أعلن البيت الأبيض، إحتمالية إعادة النظر في مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى دافوس الاقتصادي جراء الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأمريكية.

وقال مدير ميزانية البيت الأبيض مايك مولفاني، في مؤتمر صحفي إنه "في ما يخص دافوس، فنحن ندرس الأوضاع يوما بيوم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

إلا أن مستشار الرئيس الأمريكي، أكد في المقابل أن ترامب لن يتوجه نهاية الأسبوع إلى فلوريدا كما كان مقررًا.

ويفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 اعماله الثلاثاء، ويستمر حتى الجمعة في منتجع الرياضات الشتوية الراقي في جبال الألب بشرق سويسرا.

وكان بيل كلينتون آخر رئيس أمريكي حضر جلسات المنتدى العام 2000.

وتجنب بعض الرؤساء الأمريكيين حضور المنتدى السنوي الراقي خشية أن يبدوا غير ملمين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة خلال الحدث الذي يشارك فيه حكام وزعماء الكثير من الدول.