تسجيل الدخول

الوطن

شكوك حول مشاركة ترامب في منتدى دافوس بسبب إغلاق الإدارات الفدرالية

اليوم AM 12:01
كتب: أ ف ب
شكوك حول مشاركة ترامب في منتدى دافوس بسبب إغلاق الإدارات الفدرالية

ترامب

أعلن البيت الأبيض، إحتمالية إعادة النظر في مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى دافوس الاقتصادي جراء الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأمريكية.

وقال مدير ميزانية البيت الأبيض مايك مولفاني، في مؤتمر صحفي إنه "في ما يخص دافوس، فنحن ندرس الأوضاع يوما بيوم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

إلا أن مستشار الرئيس الأمريكي، أكد في المقابل أن ترامب لن يتوجه نهاية الأسبوع إلى فلوريدا كما كان مقررًا.

ويفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 اعماله الثلاثاء، ويستمر حتى الجمعة في منتجع الرياضات الشتوية الراقي في جبال الألب بشرق سويسرا.

وكان بيل كلينتون آخر رئيس أمريكي حضر جلسات المنتدى العام 2000.

وتجنب بعض الرؤساء الأمريكيين حضور المنتدى السنوي الراقي خشية أن يبدوا غير ملمين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة خلال الحدث الذي يشارك فيه حكام وزعماء الكثير من الدول.

أخبار متعلقة

ترامب يواجه مؤيدي العولمة في منتدى دافوس الأسبوع المقبل

ترامب يواجه مؤيدي العولمة في منتدى دافوس الأسبوع المقبل

يستضيف منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية، الأسبوع المقبل، المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تشارك فيه النخب السياسية
بعد الإفراج عنه.. وزير سعودي يرأس وفد المملكة إلى دافوس

بعد الإفراج عنه.. وزير سعودي يرأس وفد المملكة إلى دافوس

كشفت مصادر سعودية، أن وزير الدولة، إبراهيم العساف، الذي أفرج عنه بعد احتجازه في إطار حملة لمكافحة الفساد، سيرأس وفد المملكة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في داف
ميركل تلقي كلمة عن مستقبل أوروبا في دافوس

ميركل تلقي كلمة عن مستقبل أوروبا في دافوس

تلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء المقبل، كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا، عن مستقبل أوروبا، لكنها لن تبقى للقاء الرئيس الأمريكي دونا
"مهرجان للعولمة".. نخبة العالم تواجه ترامب في منتدى دافوس

"مهرجان للعولمة".. نخبة العالم تواجه ترامب في منتدى دافوس

سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشعاره "أمريكا أولا" نجم الأسبوع المقبل، في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بجبال الألب، والذي سيشارك فيه عدد كبير
رئيس منتدى دافوس: استقبال ترامب على غرار سائر الرؤساء

رئيس منتدى دافوس: استقبال ترامب على غرار سائر الرؤساء

أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيُستقبل على غرار سائر رؤساء الدول" في دافوس.
المئات يتظاهرون في برن رفضا لمشاركة ترامب في منتدى دافوس

المئات يتظاهرون في برن رفضا لمشاركة ترامب في منتدى دافوس

تظاهر مئات من مناهضي الرأسمالية السبت في برن بهدوء رفضا لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة في منتدى دافوس.

التعليقات

مسار.. 2017 موسم الأخبار الكاذبة لنشر الفتن في مصر

الأكثر قراءة

عاجل