أديب: "أول مرة أشوف وزير سياحة في لقاءات السيسي الهامة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لأول مرة يلاحظ وجود وزير سياحة خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومايكل بينس نائب الرئيس الأمريكي.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة كانت متواجدة لأول مرة ضمن الوفد المصري الذي استقبل "بينس"، مشيرا إلى أنه لم يلاحظ من قبل تواجد لوزير السياحة خلال تلك اللقاءات الهامة التي تجمع الرئيس مع كبار زواره.

وأشار أديب، إلى أنه يتمنى أن يكون ذلك التقليد موجود بشكل مستمر، كون مصر تحتاج في الوقت الراهن إلى تنشيط السياحة.