الزنط: اختيار سامي عنان "جنينة" نائبا له أمر في منتهى التناقض

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الفريق سامي عنان كان شرفًا له ولأي شخص أن يصبح رئيس أركان القوات المسلحة، وكان شاهد عيان على ما حدث من الإخوان، موضحًا أن اختياره هشام جنينة نائبًا له أمر في منتهى التناقض.

وأضاف "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، أنه من حق أي مواطن مصري الترشح للرئاسة، لكن مصر مهرها غالي، ولا يتصدر لها إلا من لديه رغبة ولديه القدرة على تولي أمور البلاد، مطالبًا الشعب المصري بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كسب تأييد المواطنين من خلال انجازاته الفترة الماضية، مناشدًا الإعلام بشرح ما حدث من إنجازات خلال الـ 4 سنوات الماضية بعيدًا عن ما ذكره الرئيس.