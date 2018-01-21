"المصريين الأحرار": ما قام به السيسي في 30 يونيو إنجاز تاريخي يكفيه

قال نور الدين بكر، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورث تركه خربة ودولة على وشك الانهيار ولكنه نجح في تحقيق إنجازات عديدة في ظل محاربته للإرهاب، موضحًا أن السيسي دائمًا ما يضع عينه على المواطن البسيط.

وأضاف "بكر"، خلال حواره في برنامج "الشارع المصري"، على قناة " الصحة والجمال"، مع الشيخ مظهر شاهين، أن الشعب المصري يعاني لكنه يتحمل لثقته في الرئيس السيسي وحبه له، حيث إن ما قام به السيسي في 30 يونيو لو لم يقوم بغيره فهو إنجاز تاريخي يكفيه.

وأشار إلى أن السيسي اعترف بأن الشعب هو السيد والمعلم، وأنه صاحب الإنجاز، وهو بذلك كرم الشعب المصري على تحمله لأعباء التحول في صمت، مناشدًا المصريين بالوقوف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.