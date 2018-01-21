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الوطن

أحمد فؤاد سليم: "كنت عايش فيلم حكاية وطن ومؤمن بيه "

اليوم AM 12:16
كتب: محمود البدوي
أحمد فؤاد سليم: "كنت عايش فيلم حكاية وطن ومؤمن بيه "

أحمد فؤاد سليم

علق الفنان أحمد فؤاد سليم، على أدائه الصوتي في فيلم "حكاية وطن"، موضحًا أن أداءه الصوتي كان جيدًا بسبب فهمه العميق لما يُقال، حيث إنه كان يريد وصول إحساسه لكل المشاهدين.

وأضاف "سليم"، خلال حواره في برنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أنه ليس من الفنانين الذين يقوموا بحفظ أدوارهم بطريقة آلية ، مستطردًا: "أنا بحب أحفظ الكلام بذكائي، وبتجرد من شخصيتي لأستطيع تقديم شخصية طيبة وأخرى شريرة في عمل آخر".

وتابع :" أنا كنت عايش الكلام اللي قولته في فيلم حكاية وطن، وكنت حابه ومؤمن بيه".

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