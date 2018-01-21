حسب الله: المجلس كان حريصا على إصدار قانون التأمين الصحي لصالح المواطن

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن المجلس كان حريصًا على إصدار قانون التأمين الصحي لصالح المواطن المصري والذي سيتم تطبيقه على جميع المصريين.

وعن كيفية تطبيق القانون على مدار الـ 15 سنة المقبلة، قال: "أخذنا قرار صعب ولم نقدم قوانين عشان الناس تهتف لنا، ولكننا حرصنا على أن تطبيقه خلال 15 عامُا بشكل كامل من خلال مراحل انتقالية على مدار السنوات المقبلة".

وشدد على أن البرلمان كان حريصًا على إدخال تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للمتحدث باسم مجلس النواب عقب توليه المسؤولية.