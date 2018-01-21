وزير الإسكان: استثمارات مشروعات الصعيد وصلت لـ58 مليار جنيه

قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، إن الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة الإسكان تنفذ مصرف المحسمة مليون متر مكعب/يوم للمساهمة في ذراعة 50 ألف فدان، مضيفا أن هناك تركيز شديد لتنفيذ مشروعات المعالجة، وأن الغالبية العظمى من محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي ستنفذ فالصعيد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بافتتاح مشروعات تنموية اليوم في بني سويف، أنه يوجد حاليا 119 محطة معالجة صرف صحي في الصعيد بطاقة 1.8 مليون متر مكعب/ يوم، مؤكدا أن الاستثمارات التي نفذت في مشروعات الصعيد وصلت لـ58 مليار جنيه، موزعة بين الإسكان ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمرافق.

وتابع: "نسرع بإنهاء مشروعات الصرف الصحي في قرى الجمهورية، ونقترب من إنهاء 50% من المشروعات بحلول 2020، نعمل على إنشاء 35 محطة معالجة ثلاثية خلال عام ونصف في الصعيد، لدينا مدارس فنية خاصة بمياه الشرب والصرف نستفيد منها كعمالة في الشركات".