حسب الله: لكل نائب حرية اختيار مرشحه الرئاسي لكن "خارج البرلمان"

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس يقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا بأن لكل نائب الحرية في ممارسة حقوقه كناخب ولكن خارج البرلمان.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن قانون المجلس وقانون ممارسة الحقوق السياسية يمنع استغلال المرافق العامة في العمل السياسي.

وتابع المتحدث باسم البرلمان، بأنه بناء على ذلك لا يجوز استقبال البرلمان لأي مرشح رئاسي، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون التواصل مع النواب للحصول على تزكياتهم عبر وسائل متعددة أخرى.