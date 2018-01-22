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الوطن

تحرير 81 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

اليوم AM 12:14
كتب: محمد بخات
تحرير 81 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

ازالة اشغالات من الشوارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح من ضبط عدد 81 مخالفه، وتحرير محاضر بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح بإشراف من اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بتثكيف عدد الحملات المكبرة، بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدي على الطريق العام وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط عدد 790 حالة متنوعة.

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