تسجيل الدخول

الوطن

بعد زيادته 20 جنيها.. مزارعو القصب: الكل هيستفيد ونفسنا سعر السماد يقل

اليوم AM 01:05
كتب: عبد الحميد جمعة
بعد زيادته 20 جنيها.. مزارعو القصب: الكل هيستفيد ونفسنا سعر السماد يقل

قصب السكر

"الزيادة هتفيد الكل، مش إحنا بس"، هكذا رأى مزراعو قصب السكر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أسعار توريد قصب السكر من 700 جنيهًا للطن الواحد لـ 720، أي بنسبة 20 جنيهًا، وذلك خلال افتتاح بعض المشروعات القومية والتنموية في محافظة بني سويف.

"الحمد الله القرار حلو جدًا وفي مصلحتنا، وشكرًا للرئيس"، هكذا علق فتحي يوسف، أحد مزارعي القصب، على قرار الرئيس السيسي بزيادة أسعار توريد قصب السكر 20 جنيهًا، مضيفًا أن هذا القرار يجعل بعض المزراعين يتجهون لزيادة زراعة القصب في الفترة المقبلة.

ورغم فرحة "يوسف" بالزيادة، إلا أنه اشتكى من زيادة أسعار الأسمدة والسولار، حيث يشتري الرجل الأربعيني "جركن" السولار بـ 100 جنيهًا من السوق السوداء، "كل 5 أيام بسقي الزرعة".

"إحنا عاوزين الجمعية الزراعية تحددلنا شكاري أسمدة بسعر مناسب للكل"، هكذا طالب "يوسف"، المسئولين، إضافة إلى توفير لهم السولار والمبيدات التي تحتاجها زراعة القصب، قائلا "القصب عاوز ميه عالأطول وبنسقيه كل أسبوع".

عثمان حسين، أحد مزارعي قصب السكر، يرى أن زيادة طن القصب لـ 20 جنيهًا، خطوة جيدة من الرئيس لرؤيته للفلاحين الذين يعانون من أجل حصد محصول القصب، مطالبًا بزيادته إلى 40 جنيهًا للطن الواحد، حتى يواصلوا في زراعة القصب، والذي يستهلك كميات كثيرة من المياه التي تحتاج إلى عدد كبير من "جراكن" السولار.

"الزيادة هتفيد ناس كتير مش المزارعين، وفيه ناس هتزرع فدادين اكتر"، وفقًا لـ "حسين"، موضحًا أنها تعمل على توفير فرص عمل لبعض الشباب، حيث أن محصول القصب يحتاج عمال لكسره وحصده من الأراضي الزراعية، وعمال آخرين لتحميله على السيارات لنقله إلى المصانع، التي تحتاج المزيد من العمال أيضًا.

أخبار متعلقة

نائب جمعية منتجي القصب: 600 ألف فدان من قصب السكر يتم زراعتها في مصر

نائب جمعية منتجي القصب: 600 ألف فدان من قصب السكر يتم زراعتها في مصر

قال رشدي عرنوط، نائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إنه يتم زراعة 600 ألف فدان من قصب السكر في 5 محافظات..
مارجريت عازر: أعداد توكيلات دعم ترشح السيسي زادت بعد "حكاية وطن"

مارجريت عازر: أعداد توكيلات دعم ترشح السيسي زادت بعد "حكاية وطن"

قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن الصراحة والوضوح التي تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن" على مدار 3 أيام، أثرت بشكل رائع..
"المصري الدولي لحقوق الإنسان" يعلن دعمه لترشيح السيسي

"المصري الدولي لحقوق الإنسان" يعلن دعمه لترشيح السيسي

أكد تامر الجندب المنسق العام للمجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة الرئاسية الثانية..
وكيل "مصر الخضراء": الشعب المصري شعر بإنجازات السيسي على أرض الواقع

وكيل "مصر الخضراء": الشعب المصري شعر بإنجازات السيسي على أرض الواقع

قال محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على الشعب المصري عندما طالب بتفويضه لدحر الإرهاب ولم يخزله الشعب العظيم..
أديب عن مشروعات السيسي في الصعيد: "نفسي أهل بحري يشتكوا بقا"

أديب عن مشروعات السيسي في الصعيد: "نفسي أهل بحري يشتكوا بقا"

علق الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح الرئيس السيسي عدة مشروعات في الصعيد، قائلا: "أهل الصعيد ابتدوا يحسوا اني فيه انحياز للصعيد في عمليات التنمية والإصلاح.
مصدر: 24 ألف توكيل لترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية في كفر الشيخ

مصدر: 24 ألف توكيل لترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية في كفر الشيخ

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاحد ، توافد المواطنين من المدن والقري المختلفة ، لتحرير التوكيلات الرئاسية لمرشحو الرئاسة ،حيث ان الاهالى يق
رئيس هيئة الدفاع عن "عفرين": الغارات التركية لا تتوقف .. وأشكر السيسي

رئيس هيئة الدفاع عن "عفرين": الغارات التركية لا تتوقف .. وأشكر السيسي

وجه بهجت عبدة، رئيس هيئة الدفاع والحماية الذاتية في مدينة عفرين السورية، الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادًا وشعبًا على مواقفة المشرفة مع الشعب الكردي، مختص با

التعليقات

السيسي يفتتح مشروعات تنموية في بني سويف

الأكثر قراءة

عاجل