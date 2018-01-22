بعد زيادته 20 جنيها.. مزارعو القصب: الكل هيستفيد ونفسنا سعر السماد يقل

"الزيادة هتفيد الكل، مش إحنا بس"، هكذا رأى مزراعو قصب السكر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أسعار توريد قصب السكر من 700 جنيهًا للطن الواحد لـ 720، أي بنسبة 20 جنيهًا، وذلك خلال افتتاح بعض المشروعات القومية والتنموية في محافظة بني سويف.

"الحمد الله القرار حلو جدًا وفي مصلحتنا، وشكرًا للرئيس"، هكذا علق فتحي يوسف، أحد مزارعي القصب، على قرار الرئيس السيسي بزيادة أسعار توريد قصب السكر 20 جنيهًا، مضيفًا أن هذا القرار يجعل بعض المزراعين يتجهون لزيادة زراعة القصب في الفترة المقبلة.

ورغم فرحة "يوسف" بالزيادة، إلا أنه اشتكى من زيادة أسعار الأسمدة والسولار، حيث يشتري الرجل الأربعيني "جركن" السولار بـ 100 جنيهًا من السوق السوداء، "كل 5 أيام بسقي الزرعة".

"إحنا عاوزين الجمعية الزراعية تحددلنا شكاري أسمدة بسعر مناسب للكل"، هكذا طالب "يوسف"، المسئولين، إضافة إلى توفير لهم السولار والمبيدات التي تحتاجها زراعة القصب، قائلا "القصب عاوز ميه عالأطول وبنسقيه كل أسبوع".

عثمان حسين، أحد مزارعي قصب السكر، يرى أن زيادة طن القصب لـ 20 جنيهًا، خطوة جيدة من الرئيس لرؤيته للفلاحين الذين يعانون من أجل حصد محصول القصب، مطالبًا بزيادته إلى 40 جنيهًا للطن الواحد، حتى يواصلوا في زراعة القصب، والذي يستهلك كميات كثيرة من المياه التي تحتاج إلى عدد كبير من "جراكن" السولار.

"الزيادة هتفيد ناس كتير مش المزارعين، وفيه ناس هتزرع فدادين اكتر"، وفقًا لـ "حسين"، موضحًا أنها تعمل على توفير فرص عمل لبعض الشباب، حيث أن محصول القصب يحتاج عمال لكسره وحصده من الأراضي الزراعية، وعمال آخرين لتحميله على السيارات لنقله إلى المصانع، التي تحتاج المزيد من العمال أيضًا.