والي: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و40 ألف للمصاب في حادث "مارمينا"

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء قد أقر صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في حادث كنيسة مارمينا بحلوان، والذي وقع يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ديسمبر الماضي.

وقالت والي في تصريحات لها اليوم إن القرار يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و40 ألف جنيه لكل مصاب قضى بالمستشفى أكثر من 72 ساعة ، وفق القواعد المقررة في ذلك، وكذا صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين وفقا لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته وحسب نسبة العجز بالنسبة للمصابين.

أضافت الوزيرة أن الصرف سيتم عقب استيفاء الأوراق الخاصة بذلك و استخراج إعلام الوراثة.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث بدراسة أحوال أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي وتقديم كافة الخدمات والمساعدات الممكنة من جانب الوزارة.