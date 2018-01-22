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الوطن

أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي يطالبون بالتعاون في الإنتاج الحربي

منذ 14 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي يطالبون بالتعاون في الإنتاج الحربي

مجلس النواب

طالب أعضاء الوفد البرلماني الكوري الجنوبي من نظرائهم المصريين، خلال اجتماعهم بمقر مجلس النواب، التعاون العسكري بين البلدين في مجال الإنتاج الحربي.

وقال النائب كيونج داي سو عضو لجنة الدفاع والتنمية بالبرلمان الكوري الجنوبي، انه شعر بالسعادة عندما علم من الملحق العسكري الكوري بالسفارة الكورية بالقاهرة ان مصر قامت بتعين ملحق عسكري بالسفارة المصرية بكوريا، ولذلك نرجو أن يكون التعاون في الإنتاج الحربي والعسكري والتنمية.

واشار كيونج داي إلى ضرورة مشاركة مصر في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية، باعتبارها فعالية كبيرة وغياب مصر عنها أمر غير جيد، ونرجوا ونتمني ان تشارك مصر في الفعالية العالمية.

وتساءل أعضاء الوفد الكوري عن مكونات الحياة السياسية في البرلمان المصري، وتحديدًا عن دور المرأة المصرية في الحياة التشريعية.

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