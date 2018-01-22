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الوطن

الإحصاء: 2.5 % انخفاضا في تصدير السلع المصرية تامة الصنع خلال 2016

منذ 25 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
الإحصاء: 2.5 % انخفاضا في تصدير السلع المصرية تامة الصنع خلال 2016

جهاز الإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية خلال عام 2016 وفيما يلي أهم المؤشرات.

وأكد الجهاز أن الصـادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع تركزت في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 48.3٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية، وسجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع 10.86 مليار دولار خلال عــام 2016 مقــابل 11.14 مليار دولار عام 2015 بإنخفــاض بلغت نسبته 2.5 ٪.

وسجلت قيمة الصادرات من السلع النصـف مصنعـة 5.97 مليار دولار خلال عــام 2016 مقابل 4.33 مليار دولار عام 2015 بإرتفــاع بلغت نسبته 37.8٪. 

 

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