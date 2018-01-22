مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسي لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا، المقرر عقده في روسيا نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المستشار أحمد أبو زيد، اليوم، أن الجانب الروسي سلم الدعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذي ستحضره القوى الوطنية السورية، لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.