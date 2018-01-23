التقى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، بطلاب معسكر من أجل مصر الأول، والذي يقام لمدة 4 أيام تحت شعار"الأمل فينا وبكرة لينا".

وأشاد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، خلال الجلسة الافتتاحية التي أقيمت بالقاعة الزجاجية بالمدينة الجامعية للطالبات، بتنظيم المعسكر، وجدية الطلاب في تفاعلهم وانخراطهم مع بعضهم البعض.

وأوضح عزيز في كلمته، أن إدارة الجامعة تدعم الطلاب والأنشطة الطلابية دعم كامل فهم الأمل ومستقبل البلاد وأن صقل مهاراتهم هو الشغل الشاغل لخلق جيل يخدم بلاده بطاقة كبيرة على أسس المعرفة والعلم والتدريب.

كما تم فتح بابا للمناقشة مع الطلاب ودار حديثا مطولاً رد فيه رئيس الجامعة على جميع استفسارات الطلاب والتي جاء أهمها توفير ماكينات طباعة الكارنيه الجامعي بجميع الكليات مع بدء العام الدراسي القادم، وعمل معسكر لكل كلية على حدة لتنظيف وتجميل الكلية بأيدي طلابها.

وأثنى الدكتور محروس محمود محروس، عميد كلية التربية الرياضية، على مجهود طلاب من أجل مصر وعلى عمل الطلاب التطوعي وما يقومون به من جهد مبذول.