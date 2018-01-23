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الوطن

شهود عيان: اختناق بين ركاب قطار "القاهرة - سوهاج" لوجود تسريب غاز

اليوم AM 12:27
كتب: عبد الحميد جمعة
شهود عيان: اختناق بين ركاب قطار "القاهرة - سوهاج" لوجود تسريب غاز

صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية السابق، وأحد مستقلي القطار رقم 976 "VIB"، إنه يوجد تسريب غاز في العربات الثلاث الأولى للقطار، وحدوث حالات اختناقات بين الركاب.

وأضاف رجب لـ"الوطن"، أن القطار تحرك الساعة 8:45 من محطة القاهرة متجها لسوهاج، مشيرًا إلى أن أحد الفنيين في القطار تدخل لمنع تسريب الغاز ولكنه لم يفعل أي شيء.

وأوضح أن تسريب الغاز بدأ قبل وصوله محطة بني سويف، وهو حاليا يقترب من محطة المنيا، ليقوم مستقلو القطار بتشغيل التكييف للتخلص من الرائحة لكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن رئيس القطار أبلغهم بأنهم يتواصلون مع المسؤولين، موضحًا أن تسريب الغاز ناتج من عادم الجرار.

وقال محمد عيسى، أحد مستقلي القطار، إن بعض المواطنين "أخذوا أولادهم من السيارات الثلاثة الأولى في العربة الخامسة من القطار، بعيدًا عن تسريب الغاز"، مناشدًا المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذهم.

 

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