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الوطن

محمد فاضل: "الأكشن" المبالغ فيه بالأعمال السينمائية نوع من المؤامرة

اليوم AM 12:39
كتب: محمود البدوي
محمد فاضل: "الأكشن" المبالغ فيه بالأعمال السينمائية نوع من المؤامرة

محمد فاضل

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إنه لن يحدث تجاوزات في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المقبل ، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رؤساء القنوات الفضائية بعدم قبول أي عمل درامي قبل عرضه على المجلس بـ15 يوما.

وأضاف "فاضل"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"،  أن هناك نماذج شبابية شاركت في مؤتمر حكاية وطن، الذي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استمر من الأربعاء إلى الجمعة الماضية تستحق عمل عليها مسلسلات درامية.

وأشار إلى أن الأكشن المبالغ فيه بالأعمال السينمائية نوع من المؤامرة.

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