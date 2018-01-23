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الوطن

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري الخميس والجمعة

اليوم AM 12:44
كتب: محمود البدوي
الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري الخميس والجمعة

أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أول أمس الأحد، متمثلة في نشاط الرياح الذي وصل لحد العاصفة ببعض الأماكن أمس الإثنين.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن فرص سقوط الأمطار بدأت على السواحل الشمالية منذ مساء أمس، وسوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحًا أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون يومي الخميس والجمعة، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار الشديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وتصل للصعيد ووسط سيناء.

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