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الوطن

مستشار بكلية القادة والأركان: عنان تحدث عن مشكلات للتحريض على الجيش

منذ 27 دقيقة
كتب: طاهر محمد
مستشار بكلية القادة والأركان: عنان تحدث عن مشكلات للتحريض على الجيش

اللواء محمد الشهاوي - مستشار في كلية القادة والأركان

قال اللواء محمد الشهاوي المستشار في كلية القادة والأركان، إنّ كل من يخرج عن القانون، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، تعليقًا على بيان القوات المسلحة، بشأن الفريق المستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق: "عنان يدرك تماما أن القوات المسلحة والجيش المصري، هو الجيش العاشر على مستوى العالم، ويدرك أن قواتنا البحرية رقم 6 على مستوى العالم، وأكبر 5 مرات من القوات البحرية الإسرائيلية".

وزاد المستشار في كلية القادة والأركان: "عندما يتحدث عن التفريط في الأرض، فهو يرمي بذلك إلى موضوعات غير حقيقية، لأن قواتنا المسلحة والدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تفرط في شبر واحد من الأرض".

وأضاف الشهاوي: "عنان يتحدث عن مشكلات لإثارة الشارع والتحريض على القوات المسلحة، وأظن أن رتبة مثل الفريق سامي عنان، الذي كان رئيسا للقوات المسلحة، يعرف كل ذلك، وكان يجب ألا يتحدث عن مثل هذه الأشياء"، متابعا: "القوات المسلحة لها قواعد ونظم في عملية الترشيح والتصويت في الانتخابات".

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