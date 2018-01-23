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الوطن

خبير عسكري: عنان مرشح غير قانوني.. ارتكب أخطاء غريبة و"اضّحك عليه"

منذ 22 دقيقة
كتب: شريف سليمان
خبير عسكري: عنان مرشح غير قانوني.. ارتكب أخطاء غريبة و"اضّحك عليه"

ناجي شهود - خبير عسكري

علّق اللواء أركان حرب ناجي شهود الخبير العسكري، على بيان القوات المسلحة الذي أذاعته قبل قليل، بشأن إعلان الفريق سامي عنان، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال شهود، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إنّ القوات المسلحة تُحكم بقوانين ونظم ومحددات لا تتغير، لحساب أي شخص أو جهة. 

وأضاف الخبير العسكري: "المرشح غير القانوني سامي عنان ارتكب أخطاء غريبة، ترك نفسه يقرأ ما كتبوه، ولم يستخدم ذكائه أو يستحضر التاريخ"، وتابع: "اضّحك عليه وخانه ذكاؤه، مش مقدر إنّ الشعب المصري، بيميز الطيب من الخبيث".

وتابع شهود: "لو لم تعلن القوات المسلحة هذا البيان، لكانت أخطأت في حق نفسها وحق شعبها، لأنها مسؤولة عن تأمين الإنسان المصري". وزاد: "كثير من المحامين المدفوعين هيقولوا البيان مفيهوش مخالفة قانونية، عشان لما الراجل يتحاسب قانوني، ميتمسكش عليه حاجة، والتزوير مؤكد قانونا والحرامي بشيلته، حط نفسه في مزنق مش عارف هيخرج منه".

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