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الوطن

جامعة الزقازيق: إعلان نتائج امتحانات "الفصل الأول" مطلع فبراير المقبل

منذ 8 دقيقة
كتب: عمرو نور الدين
جامعة الزقازيق: إعلان نتائج امتحانات "الفصل الأول" مطلع فبراير المقبل

رئيس جامعة الزقازيق أثناء تفقده للجان الامتحانات

قال الدكتور عبدالحكيم نورالدين نائب رئيس جامعة الزقازيق، إن العملية الامتحانية سارت بشكل منضبط ومنظم وفق الضوابط التي وضعها وقررها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد عبدالباري، مشيرا إلى أن الجامعة لم تستقبل أي شكاوى من الطلاب، ولم يحدث أي مشكلة في أثناء الامتحانات.

وأكد نور الدين لـ"الوطن"، أن معظم نتائج كليات الجامعة قد تم الإعلان عنها وذلك في غصون الأيام الماضية، موضحا أنه يوجد كليات ستتأخر في إعلان النتائج مثل كلية الآداب، وكلية الحقوق، وكلية التربية وذلك بسبب كثافة عدد الطلاب في هذه الكليات مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الكليات في أوائل فبراير المقبل.

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