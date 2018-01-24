دومينيك حوراني تكشف تفاصيل كليبها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، تفاصيل كليبها الجديد "المزة اللبنانية - lebanese_mozza"، والمقرر عرضه على القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

وقالت "دومينيك" إن الأغنية تنتمي لنوعية المهرجانات الشعبية بالمشاركة مع المطرب الشعبي سعد حريقة، وهي من كلمات والحان محمد غنيم، توزيع محمد حريقة، ميكس وماستر هاني محروس، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج عمر عبد الرحمن، مدير تصوير أحمد حسين، المونتاج والألوان شركة "ماكس ميديا"، مدير إنتاج وليد الحسيني، إشراف شادي الحكيم.

في نفس السياق، حاز البرومو الترويجي للكليب الذي طرحته "دومينيك" أمس، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" الكثير من المشاهدات تقترب من ربع مليون مشاهدة فى اقل من 24 ساعة، كما حازت إعجاب الكثير من جمهورها والذين أثنوا على إطلالتها المميزة بالبرومو.