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الوطن

"أديب" يكشف قيمة رسوم توقيع الكشف الطبي على المرشحين للرئاسة

اليوم AM 12:49
كتب: محمود البدوي
"أديب" يكشف قيمة رسوم توقيع الكشف الطبي على المرشحين للرئاسة

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رسوم الكشف الطبي التي يسدده المرشح المحتمل، هي 18 ألف جنيه، مقابل العرض على 4 لجان طبية، كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، أن الكشف الطبي الذي يجريه المرشح يكون عن الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب، وأمراض باطنة وقلب، والجراحة، واخيرا الرمد.

وأوضح الإعلامي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ثلاثة مستشفيات هي مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ومستشفى الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والثالث المركز الطبي العالمي، لإجراء توقيع الكشف الطبي على المرشحين بانتخابات الرئاسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.

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