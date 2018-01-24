4 فبراير.. "كتاب إفريقيا" يكرم صنع الله إبراهيم عن مجمل أعماله

يُكرم اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، 4 فبراير، الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، ويُقدم "جائزة الشعب" له عن مجمل أعماله، ودوره باعتباره مثقفا ملتزما بقضايا وطنه.

ويشارك في الحفل جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، ومحبو صنع الله إبراهيم، بحضور الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد أبوالغار رئيس مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.

ويشهد الحفل فقرة آداء مسرحي عن مقتطفات من أعمال المُكرم، فضلا عن عزف عود للفنان أحمد إسماعيل، والذي يقدم في آخر الحفل فقرة غناء شعبي وتراثي.