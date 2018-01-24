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الوطن

"الصحة": منع الراحات والإجازات في المستشفيات خلال احتفالات 25 يناير

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": منع الراحات والإجازات في المستشفيات خلال احتفالات 25 يناير

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي الشامل للبلاد خلال الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير، تتضمن الدفع بألفين و887 سيارة اسعاف على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية منذ قليل، أنه يتم الاستعانة بـ10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين، بالاضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة.

وأشار المتحدث باسم "الصحة"، أنه تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ.

وأشار "مجاهد " إلى أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترة الاحتفالات، وخاصة الأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، والحروق".

 

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