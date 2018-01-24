نقيب الفلاحين يشيد بدور القوات المسلحة في تطبيق القانون

أعرب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن سعادته بالتزام القوات المسلحة بتطبيق القانون على الجميع بلا أي استثناء وإرساء قواعد المواطنة وحماية الجيش من الانخراط في موجات السياسة العاتية ومحاولة البعض استغلال الانتخابات لخرق القانون وشق الصف.

ويؤكد أن الوطن والجيش صفًا واحدًا لا ينشق وجبهة واحدة لا تتفرق وانتقد نقيب عام الفلاحين محاولة أحد العسكريين كسر القوانين واللوائح العسكرية من أجل شق الصف الوطني بفعل غير مقبول خاصة بعد الإعلان الغامض الذي خرج به في منتصف الليل معلنًا عن ترشيح نفسه وهو تحت الاستدعاء، الأمر الذي آثار اللغط والبلبلة بين المواطنين وتعجله الإعلان دون الحصول على تصريح من القوات المسلحة.

وأوضح "أبوصدام" أن جموع الفلاحين يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييدها لإعادة ترشحه لدورة رئاسية ثانية لاستكمال مشروعاته القومية العملاقة من طرق وأنفاق وحفر قناة السويس الجديدة والمشروعات الزراعية الحديثة باستصلاح المليون ونصف مليون فدان ومشروع الـ 100 الف صوبة زراعية ومشروع المليون رأس ماشية ومشروعات الاسكان الاجتماعى كل هذه المشاريع لتحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر.