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الوطن

الري: 22 مليون جنيه أعمال منفذة في نطاق محافظة سوهاج

منذ 14 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
الري: 22 مليون جنيه أعمال منفذة في نطاق محافظة سوهاج

ترعة ..ارشيفية

قام قطاع الري ممثلًا في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج خلال الأشهر الستة الماضية، بتنفيذ حزمة من المشروعات التي تخدم الشأن المائي والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وقال المهندس عبد اللطيف السعيد رئيس قطاع الري، إن المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة سوهاج خلال العام الحالى 2017/2018 تضمنت اعمال التطهيرات ونزع الحشائش بمختلف أنواعها بدائرة الإدارة العامة لري سوهاج بتفتيش رى طهطا بتكلفة 3,4 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذه 96%، فيما بلغت قيمة الأعمال بتفتيش ري جرجا 5,4 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 92% من أعمال التطهيرات وازالة الحشائش بتفتيش ري سوهاج بتكلفة 4,3 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 96%.

وبلغت تكلفة اعمال التطهيرات وازالة الحشائش بالكراكة على صندل 2,7 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 92%، فيما وصلت عملية تغطية ترعة اولاد نصير 300 ألف جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 99%، وبلغت عملية تكاسى ترعة السلامونى امام مخر سيل الكوثر بتكلفة 305 ألف جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 100%.

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